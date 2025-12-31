İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Xarici siyasət
    • 31 dekabr, 2025
    • 06:27
    XİN-dən Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə təbrik

    Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) həmvətənlərimizi 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı XİN-in "X"dəki səhifəsində paylaşım olunub.

    "Xalqımızın birlik və həmrəyliyinin rəmzi olan 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və qarşıdan gələn Yeni il münasibətilə həmvətənlərimizi səmimi qəlbdən təbrik edir, dövlətimizə və xalqımıza firavanlıq, sabitlik və yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Bayramınız mübarək!", - paylaşımda qeyd olunub.

    XİN Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü yeni il
