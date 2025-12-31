Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю праздников

    Внешняя политика
    • 31 декабря, 2025
    • 06:36
    МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю праздников

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило соотечественников с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена в аккаунте ведомства в соцсети Х.

    "Искренне поздравляем наших соотечественников с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира, символизирующим единство и солидарность нашего народа, и наступающим Новым годом, желаем нашему государству и народу процветания, стабильности и новых достижений. С праздником!", - говорится в публикации.

    МИД Азербайджана публикация в соцсетях
    XİN-dən Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə təbrik

    Последние новости

    06:36

    МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю праздников

    Внешняя политика
    06:19

    В российском Туапсе из-за атаки дронов возник пожар на НПЗ

    В регионе
    05:41

    В Гвинее на выборах главы государства победил действующий президент Думбуя

    Другие страны
    05:03

    Китайская ракета вывела на орбиту спутники для обнаружения космических целей

    Другие страны
    04:37

    Нетаньяху: Иран восстанавливает производство баллистических ракет

    Другие страны
    04:20
    Фото
    Видео

    В Перу при лобовом столкновении поездов погиб машинист, пострадали десятки человек

    Другие страны
    03:55

    В Испании сообщили о планах IFAB изменить правила офсайда в футболе

    Футбол
    03:16

    Трое туристов найдены мертвыми в горах Южной Калифорнии

    Другие страны
    02:43

    Румыния присоединилась к программе PURL по закупке вооружений для Украины

    Другие страны
    Лента новостей