МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю праздников

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило соотечественников с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена в аккаунте ведомства в соцсети Х.

"Искренне поздравляем наших соотечественников с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира, символизирующим единство и солидарность нашего народа, и наступающим Новым годом, желаем нашему государству и народу процветания, стабильности и новых достижений. С праздником!", - говорится в публикации.