Netanyahu: İran ballistik raket istehsalını bərpa edir
- 31 dekabr, 2025
- 05:46
İran ballistik raket istehsalını bərpa edir.
"Report"un məlumatına görə, İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu bunu "Fox News"un efirində bildirib.
İsrail hökumətinin başçısı İslam Respublikasının ballistik raket və nüvə proqramı imkanlarını bərpa etməkdə nə qədər irəliləyiş əldə etdiyini təxmin etməsi ilə bağlı suala cavab verib.
"Biz onları hər iki sahədə əhəmiyyətli dərəcədə geri atmışıq, amma onlar çalışacaqlar", - o bildirib. Netanyahu qeyd edib ki, Fordodakı İran nüvə obyekti məhv edildikdən sonra Tehran nüvə proqramını başqa yerlərdə yenidən qurmağa çalışır.
"Onlar həmçinin ballistik raket istehsalı obyektlərini yenidən qurmağa çalışırlar", - Baş nazir bildirib və Tehranın "istehsala qayıtdığını" əlavə edib.
13 iyun gecəsi İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. Respublika cavab hücumuna başlayıb. ABŞ 22 iyunda münaqişəyə qoşularaq İranın İsfahan, Natanze və Fordodakı nüvə obyektlərinə zərbələr endirib. Növbəti gün İran Yaxın Şərqdəki ən böyük Amerika hava bazası olan Qətərdəki Əl-Udeyd hava bazasına hücum edib. Bundan sonra ABŞ Prezidenti Donald Tramp İsrail və İranın 24 iyunda qüvvəyə minən atəşkəs barədə razılığa gəldiyini açıqlayıb.