Нетаньяху: Иран восстанавливает производство баллистических ракет

Иран восстанавливает свое производство баллистических ракет.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала Fox News заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньях.

Глава правительства еврейского государства ответил на вопрос, как сильно, по его оценкам, продвинулась исламская республика в восстановлении своего потенциала в том, что касается производства баллистических ракет и ядерной программы.

"Мы существенно отбросили их назад в обеих сферах, но они попытаются", - сказал он. Нетаньяху отметил, что после того, как иранский ядерный объект в "Фордо был разрушен", Тегеран пытается восстановить свою ядерную программу "на других объектах".

"Они также пытаются восстановить свой объект по производству баллистических ракет", - изложил свою точку зрения премьер, добавив, что Тегеран "вернулся к производству".

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.