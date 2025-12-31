Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Нетаньяху: Иран восстанавливает производство баллистических ракет

    Иран восстанавливает свое производство баллистических ракет.

    Как передает Report, об этом в эфире телеканала Fox News заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньях.

    Глава правительства еврейского государства ответил на вопрос, как сильно, по его оценкам, продвинулась исламская республика в восстановлении своего потенциала в том, что касается производства баллистических ракет и ядерной программы.

    "Мы существенно отбросили их назад в обеих сферах, но они попытаются", - сказал он. Нетаньяху отметил, что после того, как иранский ядерный объект в "Фордо был разрушен", Тегеран пытается восстановить свою ядерную программу "на других объектах".

    "Они также пытаются восстановить свой объект по производству баллистических ракет", - изложил свою точку зрения премьер, добавив, что Тегеран "вернулся к производству".

    В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

