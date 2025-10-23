Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Трамп заявил о планах посетить сектор Газа

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 17:31
    Трамп заявил о планах посетить сектор Газа

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен посетить сектор Газа, не обнародовав при этом сроки предполагаемого визита.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью журналу Time.

    "Я сделаю это. Да, сделаю", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.

    Трамп также заявил, что Совет мира по Газе, который был предусмотрен его мирным планом, уже создан, и ему предложили стать его председателем.

    "Совет мира станет очень влиятельной группой людей, и у него будет много власти на Ближнем Востоке", - добавил политик.

    По оценке американского лидера, регион Ближнего Востока в настоящее время демонстрирует редкое единство. "Сейчас все действительно объединились, за исключением ХАМАС, который является маргинальной группировкой", - сказал политик.

    При этом Трамп подчеркнул, что Совет мира сможет призвать ХАМАС к ответу, если движение выступит против достигнутых договоренностей.

    Дональд Трамп сектор Газа визит Палестина Израиль ХАМАС
    Tramp Qəzzaya səfər edəcək
    US President Donald Trump says he intends to visit Gaza

