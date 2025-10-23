Трамп заявил о планах посетить сектор Газа

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен посетить сектор Газа, не обнародовав при этом сроки предполагаемого визита.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью журналу Time.

"Я сделаю это. Да, сделаю", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.

Трамп также заявил, что Совет мира по Газе, который был предусмотрен его мирным планом, уже создан, и ему предложили стать его председателем.

"Совет мира станет очень влиятельной группой людей, и у него будет много власти на Ближнем Востоке", - добавил политик.

По оценке американского лидера, регион Ближнего Востока в настоящее время демонстрирует редкое единство. "Сейчас все действительно объединились, за исключением ХАМАС, который является маргинальной группировкой", - сказал политик.

При этом Трамп подчеркнул, что Совет мира сможет призвать ХАМАС к ответу, если движение выступит против достигнутых договоренностей.