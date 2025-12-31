İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Qvineyanın hazırkı dövlət başçısı prezident seçkilərində qalib gəlib

    Digər ölkələr
    • 31 dekabr, 2025
    • 07:07
    Qvineyanın hazırkı dövlət başçısı prezident seçkilərində qalib gəlib

    Qvineyanın keçid dövrü üçün 45 yaşlı rəhbəri Mamadi Dumbuya dekabrın 28-də keçirilən prezident seçkilərində qalib gəlib.

    "Report"un Qvineyanın Radio və Televiziya Xidmətinə istinadən məlumatına görə, bu barədə Seçkilər üzrə Baş İdarəsinin direktoru Cenab Ture bildirib.

    O, ilkin nəticələri açıqlayıb. "Dumbuya seçkilərdə səslərin 86,72 %-ni qazanıb. İkinci tur olmayacaq", - C.Ture deyib.

    Prezidentlik uğrunda doqquz namizəd yarışıb. Konstitusiya Məhkəməsi bütün şikayət və müraciətlərə baxdıqdan sonra yekun nəticəni müəyyən edəcək, bunun üçün bir həftə vaxt var.

    Seçkilər sentyabrda keçirilən milli referendumda qəbul edilmiş yeni konstitusiyaya əsasən təşkil olunub. Konstitusiya prezidentlik müddətini beş ildən yeddi ilə qədər artırıb. Lakin bir şəxsin dövlət başçısı kimi iki müddətə məhdudlaşdıran müddəa qüvvədə qalır.

    Qvineya Prezident seçkiləri Mamadi Dumbuya
    В Гвинее на выборах главы государства победил действующий президент Думбуя

    Son xəbərlər

    07:07

    Qvineyanın hazırkı dövlət başçısı prezident seçkilərində qalib gəlib

    Digər ölkələr
    06:27

    XİN-dən Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə təbrik

    Xarici siyasət
    06:09

    Çin raketi kosmik hədəfləri aşkarlamaq üçün peykləri orbitə buraxıb

    Digər ölkələr
    05:46

    Netanyahu: İran ballistik raket istehsalını bərpa edir

    Digər ölkələr
    05:22

    İspaniya IFAB-da futbolun ofsayd qaydalarını dəyişdirmək planlarını açıqlayıb

    Futbol
    04:52
    Foto

    Peruda qatarların toqquşması nəticəsində bir maşinist ölüb, onlarla insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    04:16

    Cənubi Kaliforniya dağlarında üç turist ölü tapılıb

    Digər ölkələr
    03:38

    Rumıniya Ukrayna üçün silah alışı proqramına qoşulub

    Digər ölkələr
    03:09

    Netanyahu: İsrail və ABŞ "İbrahim sazişləri"ni genişləndirməyi nəzərdə tuturlar

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti