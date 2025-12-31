В Гвинее на выборах главы государства победил действующий президент Думбуя

Действующий президент на переходный период Гвинеи 45-летний Мамади Думбуя одержал победу на состоявшихся в стране 28 декабря выборах главы государства.

Как передает Report со ссылкой на Гвинейскую службу радиовещания и телевидения, об этом сообщила глава Генеральной дирекции по выборам Дженаб Туре.

Она объявил предварительные итоги голосования.

"Думбуя победил на выборах, получив 86,72% голосов. Второго тура выборов не будет", - сказала Туре.

За пост президента боролись девять человек. Окончательный итог выборов подведет Конституционный суд после рассмотрения возможных жалоб и апелляций, на что ему отводится неделя.

Выборы проводились на основе новой конституции, которая была принята на общенациональном референдуме в сентябре. Основной закон увеличил срок действия президентского мандата с пяти до семи лет. При этом действует норма, ограничивающая пребывание одного лица на посту главы государства двумя сроками.