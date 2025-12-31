Peruda qatarların toqquşması nəticəsində bir maşinist ölüb, onlarla insan yaralanıb
Digər ölkələr
- 31 dekabr, 2025
- 04:52
Perunun əsas turistik məkanı olan Maçu-Pikçuya aparan dəmiryolunda iki qatarın toqquşması nəticəsində bir maşinist ölüb, təxminən 40 nəfər yaralanıb.
"Report" bu barədə "Reuters"ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, qatarlar əsasən turist daşıyan "Inca Rail SA" və "PeruRail SA" şirkətlərinə məxsus olub. Səhiyyə rəsmisi yaralılardan təxminən 20 nəfərin vəziyyətinin nisbətən ağır olduğunu bildirib.
Polis həmçinin bildirib ki, yaralananlar arasında xarici turistlər də var və onlardan bəzilərinə dəmir yolunun yaxınlığında tibbi yardım göstərilib.
Hakimiyyət orqanları hadisənin səbəblərini araşdırır.
Son xəbərlər
04:52
Foto
Peruda qatarların toqquşması nəticəsində bir maşinist ölüb, onlarla insan yaralanıbDigər ölkələr
04:16
Cənubi Kaliforniya dağlarında üç turist ölü tapılıbDigər ölkələr
03:38
Rumıniya Ukrayna üçün silah alışı proqramına qoşulubDigər ölkələr
03:09
Netanyahu: İsrail və ABŞ "İbrahim sazişləri"ni genişləndirməyi nəzərdə tuturlarDigər ölkələr
02:48
Alimlər Yerdə həyatın yerüstü mənşəyi ilə bağlı yeni nəzəriyyə irəli sürüblərElm və təhsil
02:22
Ronaldu 2009-cu ildən bəri ilk dəfə bir təqvim ilində het-trik etməyibFutbol
01:51
ABŞ DÇ-2026-da dronlara qarşı mübarizə üçün 250 milyon dollar ayırıbDigər ölkələr
01:16
Britaniya xəstəxanasında 20 yaşlı oğlan lomla beş nəfəri yaralayıbDigər ölkələr
00:48