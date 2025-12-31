Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Перу при лобовом столкновении поездов погиб машинист, пострадали десятки человек

    Другие страны
    • 31 декабря, 2025
    • 04:20
    В Перу при лобовом столкновении поездов погиб машинист, пострадали десятки человек

    В результате лобового столкновения двух поездов на железной дороге, ведущей в инкский город Мачу-Пикчу - главную достопримечательность Перу, погиб машинист, еще около 40 человек получили ранения.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

    Согласно информации, составы принадлежали компаниям Inca Rail SA и PeruRail SA, которые в основном перевозят туристов. По словам представителя системы здравоохранения, около 20 пострадавших находятся в относительно тяжелом состоянии.

    В полиции также сообщили, что среди раненых есть иностранные туристы, некоторым из них помощь оказывали прямо у железной дороги.

    Власти устанавливают обстоятельства произошедшего.

    Перу столкновение поездов пострадавшие
    Фото
    Peruda qatarların toqquşması nəticəsində bir maşinist ölüb, onlarla insan yaralanıb

