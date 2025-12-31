В Перу при лобовом столкновении поездов погиб машинист, пострадали десятки человек
Другие страны
- 31 декабря, 2025
- 04:20
В результате лобового столкновения двух поездов на железной дороге, ведущей в инкский город Мачу-Пикчу - главную достопримечательность Перу, погиб машинист, еще около 40 человек получили ранения.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.
Согласно информации, составы принадлежали компаниям Inca Rail SA и PeruRail SA, которые в основном перевозят туристов. По словам представителя системы здравоохранения, около 20 пострадавших находятся в относительно тяжелом состоянии.
В полиции также сообщили, что среди раненых есть иностранные туристы, некоторым из них помощь оказывали прямо у железной дороги.
Власти устанавливают обстоятельства произошедшего.
