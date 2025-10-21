İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Müharibə başlayandan bəri Avropa İttifaqı Ukraynaya 178 milyard avro ayırıb

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2025
    • 23:13
    Müharibə başlayandan bəri Avropa İttifaqı Ukraynaya 178 milyard avro ayırıb

    Avropa İttifaqı artıq müharibə0nin başlanğıcından bəri Ukraynaya 178 milyard avroya yaxın vəsait ayırıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bunu Avropa Parlamentinin İqtisadiyyat üzrə komissarı Valdis Dombrovskis Strasburqda Avropa Parlamentinin sessiyasında çıxışı zamanı deyib.

    "Ümumilikdə, Avropa İttifaqı artıq Ukraynaya 178 milyard avro yardım göstərib ki, bu da dünyanın istənilən ölkəsindən çoxdur. Bu məbləğin 62,3 milyard avrosu Avropa Sülh Fondu vasitəsilə Kiyevə hərbi dəstəyə yönəlib", - Dombrovskis qeyd edib.

    O xatırladıb ki, 2024-cü ildə Avropa Komissiyasının təşəbbüsü ilə G7 ölkələri Kiyevə 45 milyard avro dəyərində kredit xətti ayırıb və bu kredit xətti Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən əldə edilən gəlirlərdən istifadə etməklə qaytarılması nəzərdə tutulub. Bu vəsaitin 22 milyard avrodan çoxu artıq xərclənib.

    Dombrovskisin sözlərinə görə, Avropa İttifaqı 2025-ci ildə Ukraynaya təxminən 1,6 milyon iriçaplı artilleriya mərmisi tədarük edəcək və onun istehsalını 2022-ci ildəki 300 mindən 2025-ci ildə 2 milyona çatdıracaq.

    Sonda o, Ukraynanın əlavə maliyyəyə ehtiyacı olduğunu vurğulayıb və təzminat krediti sxemi çərçivəsində dondurulmuş Rusiya aktivlərinin ekspropriasiyasına hazırlığı sürətləndirməyə çağırıb.

    Avropa İttifaqı Ukrayna
    Евросоюз направил Украине €178 млрд с начала конфликта

    Son xəbərlər

    00:15

    KİV: Rubio bu həftəsonu İsrailə səfər etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    00:07

    Erlinq Holann Çempionlar Liqasında vurduğu qolla Ronaldunun rekorduna şərik olub

    Futbol
    00:00

    Azərbaycan-İran dövlət sərhədinin tam nəzarətə götürülməsindən beş il ötür

    Daxili siyasət
    23:48

    KİV: Rütte Trampın Putinlə görüşdən imtina etməsi fonunda Vaşinqtona gedir

    Digər ölkələr
    23:35

    HƏMAS daha iki israilli girovun meyitinin qalıqlarını Qırmızı Xaç Cəmiyyətinə təhvil verib

    Digər ölkələr
    23:35
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Muş və Alaşkert ermənilərinin yerləşdirildiyi oğuz yurdu

    Daxili siyasət
    23:30

    Almaniya Bundesliqasında yeni rekord qeydə alınıb

    Futbol
    23:24

    Vens: Qəzzadan İsrail girovlarının cəsədlərinin qaytarılması vaxt aparacaq

    Digər ölkələr
    23:13

    Müharibə başlayandan bəri Avropa İttifaqı Ukraynaya 178 milyard avro ayırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti