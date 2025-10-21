Müharibə başlayandan bəri Avropa İttifaqı Ukraynaya 178 milyard avro ayırıb
- 21 oktyabr, 2025
- 23:13
Avropa İttifaqı artıq müharibə0nin başlanğıcından bəri Ukraynaya 178 milyard avroya yaxın vəsait ayırıb.
"Report"un xəbərinə görə, bunu Avropa Parlamentinin İqtisadiyyat üzrə komissarı Valdis Dombrovskis Strasburqda Avropa Parlamentinin sessiyasında çıxışı zamanı deyib.
"Ümumilikdə, Avropa İttifaqı artıq Ukraynaya 178 milyard avro yardım göstərib ki, bu da dünyanın istənilən ölkəsindən çoxdur. Bu məbləğin 62,3 milyard avrosu Avropa Sülh Fondu vasitəsilə Kiyevə hərbi dəstəyə yönəlib", - Dombrovskis qeyd edib.
O xatırladıb ki, 2024-cü ildə Avropa Komissiyasının təşəbbüsü ilə G7 ölkələri Kiyevə 45 milyard avro dəyərində kredit xətti ayırıb və bu kredit xətti Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən əldə edilən gəlirlərdən istifadə etməklə qaytarılması nəzərdə tutulub. Bu vəsaitin 22 milyard avrodan çoxu artıq xərclənib.
Dombrovskisin sözlərinə görə, Avropa İttifaqı 2025-ci ildə Ukraynaya təxminən 1,6 milyon iriçaplı artilleriya mərmisi tədarük edəcək və onun istehsalını 2022-ci ildəki 300 mindən 2025-ci ildə 2 milyona çatdıracaq.
Sonda o, Ukraynanın əlavə maliyyəyə ehtiyacı olduğunu vurğulayıb və təzminat krediti sxemi çərçivəsində dondurulmuş Rusiya aktivlərinin ekspropriasiyasına hazırlığı sürətləndirməyə çağırıb.