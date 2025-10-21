Евросоюз направил Украине €178 млрд с начала конфликта

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    • 21 октября, 2025
    • 22:18
    Евросоюз уже предоставил Украине почти 178 млрд евро с начала конфликта.

    Как передает Report, об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

    "Всего Евросоюз уже предоставил Украине 178 млрд евро помощи - больше, чем любая другая страна мира. Из этой суммы 62,3 млрд евро пошли на военную поддержку Киева, в том числе через Европейский фонд мира", - отметил Домбровскис.

    Он напомнил, что в 2024 году по инициативе Еврокомиссии страны "группы семи" выделили Киеву кредитную линию в размере 45 млрд евро, обслуживание которой должно осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов. Из этих средств уже израсходовано свыше 22 млрд евро.

    По словам Домбровскиса, в 2025 году Евросоюз поставил Украине порядка 1,6 млн артиллерийских снарядов крупного калибра, увеличив собственное производство с 300 тыс. в 2022 году до 2 млн в 2025 году.

    Еврокомиссар также отметил расхождение данных с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, которая ранее заявляла о дефиците 300 тыс. боеприпасов для выполнения обязательств перед Киевом. По данным Домбровскиса, этот показатель составляет около 400 тыс. единиц.

    В заключение он подчеркнул, что Украине требуется дополнительное финансирование, и призвал ускорить подготовку к экспроприации российских замороженных активов по схеме "репарационного кредита".

