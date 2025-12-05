Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Стратегия: Ближний Восток более не является доминирующим направлением внешней политики США

    05 декабря, 2025
    15:01
    Стратегия: Ближний Восток более не является доминирующим направлением внешней политики США

    Ближний Восток более не является доминирующим направлением во внешней политике США.

    Как передает Report, об этом говорится в обнародованной Стратегии национальной безопасности США.

    "Дни, когда Ближний Восток доминировал в американской внешней политике и в долгосрочном планировании, в ее повседневной реализации, к счастью, прошли. Не потому что Ближний Восток перестал иметь значение, а потому что он больше не является постоянным раздражителем и потенциальным источником неминуемой катастрофы", - отмечается в стратегии.

    В документе указывается, что Ближний Восток становится "пространством для партнерства", о чем свидетельствует увеличение числа стран, заинтересованных в присоединении к Авраамским соглашениям.

    В стратегии также отмечается, что партнеры США на Ближнем Востоке демонстрируют приверженность борьбе с радикализмом и политика Вашингтона должна продолжать поддерживать эту тенденцию.

    "Однако, для этого потребуется отказаться от неудачного эксперимента: пытаться навязывать свою позицию, особенно странам Персидского залива, и заставлять их отказываться от своих традиций и исторических форм правления. Следует поддерживать и приветствовать реформы тогда и там, где они появляются естественным путем, без попыток навязать их извне. Ключ к успешным отношениям с регионом - принимать его таким, какой он есть, принимая его лидеров и государства, и работать вместе в сферах общих интересов", - отмечается в документе.

    Тем не менее, в документе подчеркивается, что США будут придерживаться своих фундаментальных интересов, в частности, чтобы энергоресурсы стран Залива не оказались в руках противников Вашингтона.

    "(...) чтобы Ормузский пролив оставался открытым; чтобы Красное море было судоходным; чтобы регион не становился инкубатором или экспортером терроризма против интересов США или самой американской территории, а также чтобы Израиль оставался в безопасности", - указывается в стратегии.

