В Азербайджане объявлены новые земельные аукционы
Бизнес
- 05 декабря, 2025
- 19:38
7 января в различных регионах Азербайджана состоятся земельные аукционы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества.
Аукционы охватят 19 региональных подразделений Госслужбы: на Абшероне, в Саляне, Саатлы, Нефтчале, Сабирабаде, Агдаше, Евлахе, Кюрдамире, Шамкире, Гусаре, Губе, Шабране, Бейлагане, Джалилабаде, Масаллы, Агсу, Шеки, Гахе и Загатале.
На продажу будет выставлено 47 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
Подробную информацию об условиях участия в аукционах можно получить по ссылке.
