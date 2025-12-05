Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Азербайджане объявлены новые земельные аукционы

    05 декабря, 2025
    • 19:38
    В Азербайджане объявлены новые земельные аукционы

    7 января в различных регионах Азербайджана состоятся земельные аукционы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества.

    Аукционы охватят 19 региональных подразделений Госслужбы: на Абшероне, в Саляне, Саатлы, Нефтчале, Сабирабаде, Агдаше, Евлахе, Кюрдамире, Шамкире, Гусаре, Губе, Шабране, Бейлагане, Джалилабаде, Масаллы, Агсу, Шеки, Гахе и Загатале.

    На продажу будет выставлено 47 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

    Подробную информацию об условиях участия в аукционах можно получить по ссылке.

