İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ABŞ Venesuela parlamentinin binasına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 03 yanvar, 2026
    • 12:38
    ABŞ Venesuela parlamentinin binasına zərbə endirib

    ABŞ Venesuela parlamentinin binasına zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Kolumbiya Prezidenti Qustavo Petro "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ Venesuelada ən azı 11 obyektə hücum edib.

    "Karakasdakı federal qanunvericilik sarayı bombardman edilib", - o yazıb.

    Prezident əlavə edib ki, La-Karlota aviabazası, Katiya-La-Mardakı dağ kazarmaları, eləcə də Fort Tiuna hərbi bazası bombalanaraq sıradan çıxarılıb. Petronun sözlərinə görə, El-Xatilyodakı hava limanı da zərbəyə məruz qalıb.

    Bundan başqa, Barkisimetodakı 3 saylı F-16 bazası bombardman edilib, Çarallave şəhərindəki özəl hava limanı isə sıradan çıxarılıb.

    Qeyd olunub ki, Miraflores rayonunda müdafiə planı aktivləşdirilib.

    Petronun bildirdiyinə görə, Karakasın bir sıra rayonları, o cümlədən Santa-Monika, Fort Tiuna, Los-Tekes, "23 yanvar", eləcə də paytaxtın cənub hissəsi elektrik enerjisiz qalıb. Karakasın mərkəzi hissəsinə də hücumlar barədə məlumatlar var.

    США ударили по зданию парламента Венесуэлы

    Son xəbərlər

    12:47

    ABŞ Federal Aviasiya İdarəsi Venesuela üzərində uçuşlara qadağa qoyub

    Digər
    12:38

    ABŞ Venesuela parlamentinin binasına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    12:37

    "Real"ın kapitanı komanda ilə məşqlərə başlayıb

    Futbol
    12:28

    ABŞ Venesuelaya hava zərbələri endirdiyini təsdiq edib

    Digər ölkələr
    12:28

    Bazar gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    12:17
    Video

    Karakasda partlayışlar davam edir - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    12:03

    Azərbaycan tütün ixracından qazancını təxminən 12 % artırıb

    Biznes
    11:55

    Rassel Uestbruk NBA-nın tarixinə düşüb

    Komanda
    11:50

    Azərbaycan şəkər ixracından gəlirini 55 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti