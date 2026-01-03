Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    США ударили по зданию парламента Венесуэлы.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил президент Колумбии Густаво Петро.

    По его словам, Штаты атаковали как минимум 11 объектов в Венесуэле.

    "Федеральный законодательный дворец в Каракасе подвергнут бомбардировке", - написал он.

    Он добавил, что выведены из строя и подвергнуты бомбардировке авиабаза Ла-Карлота, горные казармы в Катия-Ла-Мар, а также Форт Тиуна. Под удар, по словам Петро, также попал аэропорт в Эль-Хатильо.

    Кроме того, бомбардировке подверглась база F-16 № 3 в Баркисимето, а частный аэропорт в Чараллаве был выведен из строя.

    Отмечается, что в районе Мирафлорес был активирован план обороны.

    По информации Петро, ряд районов Каракаса, включая Санта-Монику, Форт Тиуна, Лос-Текес, "23 января", а также южную часть столицы, остались без электроснабжения. Сообщается также об атаках в центральной части Каракаса.

