США ударили по зданию парламента Венесуэлы.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил президент Колумбии Густаво Петро.

По его словам, Штаты атаковали как минимум 11 объектов в Венесуэле.

"Федеральный законодательный дворец в Каракасе подвергнут бомбардировке", - написал он.

Он добавил, что выведены из строя и подвергнуты бомбардировке авиабаза Ла-Карлота, горные казармы в Катия-Ла-Мар, а также Форт Тиуна. Под удар, по словам Петро, также попал аэропорт в Эль-Хатильо.

Кроме того, бомбардировке подверглась база F-16 № 3 в Баркисимето, а частный аэропорт в Чараллаве был выведен из строя.

Отмечается, что в районе Мирафлорес был активирован план обороны.

По информации Петро, ряд районов Каракаса, включая Санта-Монику, Форт Тиуна, Лос-Текес, "23 января", а также южную часть столицы, остались без электроснабжения. Сообщается также об атаках в центральной части Каракаса.