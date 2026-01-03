İngiltərə Premyer Liqasında 2025-ci ilin rəmzi komandası açıqlanıb
Futbol
- 03 yanvar, 2026
- 13:18
İngiltərədə azarkeşlərin səsverməsinə əsasən Premyer Liqada 2025-ci ilin rəmzi komandası açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə çempionatın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"İlin komandası"nda ən çox "Arsenal"ın futbolçuları yer alıblar. Premyer Liqanın 2024/2025 mövsümünün qalibi "Liverpul"dan heç kim siyahıya düşməyib.
Qapıçı: David Raya ("Arsenal");
Müdafiəçilər: Yurrien Timber, Qabriel Maqalyayns (hər ikisi "Arsenal"), Mark Qehi, Daniel Munyos (hər ikisi "Kristal Pelas"), Ris Ceyms ("Çelsi");
Yarımmüdafiəçilər: Morqan Rocers ("Aston Villa"), Deklan Rays ("Arsenal"), Brunu Fernandeş ("Mançester Yunayted");
Hücumçular: Erlinq Holann ("Mançester Siti"), Antuan Semenyo ("Bornmut").
