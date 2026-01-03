ABŞ Venesuela üzərində uçuşlara qadağa qoyub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 03 yanvar, 2026
    • 12:47
    ABŞ-nin Federal Mülki Aviasiya İdarəsi (FAA) ölkənin kommersiya təyyarələrinin Venesuela üzərində istənilən yüksəklikdə uçuşuna qadağa qoyub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə RBK "The New York Times"a istinadən bildirib.

    Qadağa yerli vaxtla saat 2:00-dan qüvvəyə minib və 23 saat ərzində qüvvədə olacaq.

    Məhdudiyyətlər davam edən hərbi fəaliyyətlə əlaqədar tətbiq edilib.

    Федеральное авиационное управление США запретило полеты над Венесуэлой
    US Federal Aviation Administration bans commercial flights over Venezuela

