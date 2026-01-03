ABŞ Venesuela üzərində uçuşlara qadağa qoyub
Digər
- 03 yanvar, 2026
- 12:47
ABŞ-nin Federal Mülki Aviasiya İdarəsi (FAA) ölkənin kommersiya təyyarələrinin Venesuela üzərində istənilən yüksəklikdə uçuşuna qadağa qoyub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə RBK "The New York Times"a istinadən bildirib.
Qadağa yerli vaxtla saat 2:00-dan qüvvəyə minib və 23 saat ərzində qüvvədə olacaq.
Məhdudiyyətlər davam edən hərbi fəaliyyətlə əlaqədar tətbiq edilib.
Son xəbərlər
13:24
Pakistan XİN başçısı Pekinə yola düşübDigər ölkələr
13:18
İngiltərə Premyer Liqasında 2025-ci ilin rəmzi komandası açıqlanıbFutbol
13:09
KİV: Maduronun yeri hələ də məlum deyilDigər ölkələr
13:07
Rusiya Xarkova zərbələr endirib, ölənlər və xəsarət alanlar varDigər ölkələr
12:57
"Sabah" klubu özbəkistanlı futbolçunun transfer hüququnu əldə edəcəkFutbol
12:48
Azərbaycan gübrə ixracından qazancını 45 %-ə yaxın artırıbBiznes
12:47
ABŞ Venesuela üzərində uçuşlara qadağa qoyubDigər
12:38
ABŞ Venesuela parlamentinin binasına zərbə endiribDigər ölkələr
12:37