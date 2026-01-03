Федеральное авиационное управление США запретило полеты над Венесуэлой
- 03 января, 2026
- 12:39
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским коммерческим самолетам летать на любой высоте над Венесуэлой.
Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на The New York Times.
Запрет вступил в силу с 2:00 по местному времени и будет действовать на протяжении 23 часов.
Ограничения введены в связи с "продолжающейся военной активностью".
