"Real"ın kapitanı komanda ilə məşqlərə başlayıb
Futbol
- 03 yanvar, 2026
- 12:37
"Real"ın sağ cinah müdafiəçisi və kapitanı Daniel Karvahal komanda ilə məşqlərə başlayıb.
"Report"un "Marca"ya istinadən məlumatına görə, 33 yaşlı futbolçu ötən il oktyabrın sonlarında sağ dizindən oynaq zədəsi almışdı.
O, yanvarın 8-də İspaniya Superkubokunun "Atletiko"ya qarşı yarımfinal matçında iştirak edə bilər.
D.Karvahal cari mövsüm bütün turnirlərdə cəmi 8 oyuna çıxıb. Onun Madrid təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayına qədərdir.
