İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Real"ın kapitanı komanda ilə məşqlərə başlayıb

    Futbol
    • 03 yanvar, 2026
    • 12:37
    Realın kapitanı komanda ilə məşqlərə başlayıb

    "Real"ın sağ cinah müdafiəçisi və kapitanı Daniel Karvahal komanda ilə məşqlərə başlayıb.

    "Report"un "Marca"ya istinadən məlumatına görə, 33 yaşlı futbolçu ötən il oktyabrın sonlarında sağ dizindən oynaq zədəsi almışdı.

    O, yanvarın 8-də İspaniya Superkubokunun "Atletiko"ya qarşı yarımfinal matçında iştirak edə bilər.

    D.Karvahal cari mövsüm bütün turnirlərdə cəmi 8 oyuna çıxıb. Onun Madrid təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayına qədərdir.

    Daniel Karvahal "Real" klubu zədə məşqlərə başlayıb İspaniya Superkuboku "Atletiko"

    Son xəbərlər

    12:48

    Azərbaycan gübrə ixracından qazancını 45 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    12:47

    ABŞ Venesuela üzərində uçuşlara qadağa qoyub

    Digər
    12:38

    ABŞ Venesuela parlamentinin binasına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    12:37

    "Real"ın kapitanı komanda ilə məşqlərə başlayıb

    Futbol
    12:28

    ABŞ Venesuelaya hava zərbələri endirdiyini təsdiq edib

    Digər ölkələr
    12:28

    Bazar gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    12:17
    Video

    Karakasda partlayışlar davam edir - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    12:03

    Azərbaycan tütün ixracından qazancını təxminən 12 % artırıb

    Biznes
    11:55

    Rassel Uestbruk NBA-nın tarixinə düşüb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti