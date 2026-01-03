Azərbaycan gübrə ixracından qazancını 45 %-ə yaxın artırıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan 81,565 milyon ABŞ dolları dəyərində gübrə idxal edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17,7 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycandan gübrə ixracının dəyəri isə 164,352 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 44,8 % çoxdur.

    Gübrə üzrə idxal Azərbaycanın ümumi idxalının 0,38 %-ni, ixrac isə ümumi ixracın 0,7 %-ni təşkil edib.

    Xatırladaq ki, ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 44 milyard 589 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, 2024-cü ilin eyni dövrünə nisbətən 3,4 % çoxdur.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 23 milyard 401 milyon ABŞ dolları ixracın, 21 milyard 188 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 3,85 % azalıb, idxal isə 12,9 % artıb.

