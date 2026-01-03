İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Sabah" klubu özbəkistanlı futbolçunun transfer hüququnu əldə edəcək

    Futbol
    • 03 yanvar, 2026
    • 12:57
    Sabah klubu özbəkistanlı futbolçunun transfer hüququnu əldə edəcək

    "Sabah" klubu müqavilə ilə Rusiya təmsilçisi "Rubin"ə məxsus olan özbəkistanlı futbolçu Umarali Rahmonaliyevin transfer hüququnu əldə edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb.

    22 yaşlı yarımmüdafiəçi hazırda icarə əsasında Bakı klubunda çıxış edir.

    U.Rahmonaliyev 2025-ci ildə "Sabah"da 36 oyun keçirib, 3 qol vurub və 6 məhsuldar ötürmə edib.

    Qeyd edək ki, onun Kazan klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayına qədərdir. "Transfermarkt" Rahmonaliyevi 800 min avro dəyərində qiymətləndirir.

    "Sabah" klubu Umarali Rahmonaliyev transfer hüququ "Rubin" klubu Rusiya təmsilçisi

    Son xəbərlər

    13:24

    Pakistan XİN başçısı Pekinə yola düşüb

    Digər ölkələr
    13:18

    İngiltərə Premyer Liqasında 2025-ci ilin rəmzi komandası açıqlanıb

    Futbol
    13:09

    KİV: Maduronun yeri hələ də məlum deyil

    Digər ölkələr
    13:07

    Rusiya Xarkova zərbələr endirib, ölənlər və xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    12:57

    "Sabah" klubu özbəkistanlı futbolçunun transfer hüququnu əldə edəcək

    Futbol
    12:48

    Azərbaycan gübrə ixracından qazancını 45 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    12:47

    ABŞ Venesuela üzərində uçuşlara qadağa qoyub

    Digər
    12:38

    ABŞ Venesuela parlamentinin binasına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    12:37

    "Real"ın kapitanı komanda ilə məşqlərə başlayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti