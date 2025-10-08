İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    Əfqanıstanda bir sıra sosial şəbəkələrə giriş məhdudlaşdırılıb

    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2025
    • 18:21
    Əfqanıstanda bir sıra sosial şəbəkələrə giriş məhdudlaşdırılıb

    Əfqanıstanda "Instagram", "Facebook" və "Snapchat" sosial şəbəkələrinə giriş məhdudlaşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "NetBlocks" internet monitorinq xidməti bildirib.

    "Əfqanıstanda "Instagram", "Facebook" və "Snapchat" sosial şəbəkələri bir neçə provayder tərəfindən məhdudlaşdırılıb. Hadisə ötən həftə internetin kəsilməsindən sonra baş verib", - məlumatda qeyd olunub.

    Daha əvvəl "NetBlocks" talibanların əxlaqı qorumaq üçün gördüyü tədbirlər fonunda Əfqanıstanda internetin tam kəsilməsi barədə məlumat vermişdi.

    İnternetin bərpası haqqında məlumat hakim "Taliban" hərəkatının ümummilli qadağa qoyulmasını təkzib etməsindən və kəsintiyə köhnəlmiş infrastrukturun səbəb olduğunu bildirməsindən bir neçə saat sonra yayılıb.

    Əfqanıstan internet NetBlocks
    В Афганистане ограничили доступ к Instagram, Facebook и Snapchat

    Son xəbərlər

    18:30

    İran və Türkmənistanın XİN başçıları enerji və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Region
    18:30

    Əbdüssalam Əl-Murşidi: "Azərbaycanla əməkdaşlıq qabaqcıl texnologiyalara çıxış imkanı yaradır"

    Biznes
    18:28

    Tbilisi Məhkəməsi dövlət obyektlərini ələ keçirməyə cəhd ittihamı ilə bir neçə nəfəri həbs edib

    Region
    18:24
    Foto
    Video

    Bakıda piyadalar üçün dərs: Polis ölüm anlarını göstərdi

    Daxili siyasət
    18:21

    Əfqanıstanda bir sıra sosial şəbəkələrə giriş məhdudlaşdırılıb

    Digər ölkələr
    18:12

    Avropa Parlamenti Rusiyanın hibrid təhdidlərinə cavabı müzakirə edib: birlik, təmkin və fikir ayrılıqları

    Digər ölkələr
    18:07
    Foto

    Azərbaycan-Oman İnvestisiya üzrə İşçi Qrupu yaradılacaq

    Biznes
    18:04
    Foto

    Azərbaycan Slovakiya ilə kibertəhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    İKT
    18:03

    Azərbaycan Dohada "Jurnalistlərin silahlı münaqişələrdə müdafiəsi" adlı konfransda təmsil olunur

    Media
    Bütün Xəbər Lenti