İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Yol qəzası Heydər Əliyev prospektində sıxlığa səbəb olub

    Hadisə
    • 29 dekabr, 2025
    • 00:53
    Yol qəzası Heydər Əliyev prospektində sıxlığa səbəb olub

    Nərimanov rayonu, Heydər Əliyev prospektində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, qəza səbəbindən "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində sıxlıq yaranıb.

    Hazırda polis əməkdaşları tərəfindən sıxlığın aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görülür.

    Yol qəzası Heydər Əliyev prospekti
    Foto
    ДТП на проспекте Гейдара Алиева привело к затору

    Son xəbərlər

    01:13

    Tramp ilə Zelenski arasında danışıqlar başa çatıb - Yenilənib

    Digər ölkələr
    00:53
    Foto

    Yol qəzası Heydər Əliyev prospektində sıxlığa səbəb olub

    Hadisə
    00:35

    Surinamda arvadı ilə mübahisə edən kişi 9 nəfəri bıçaqla öldürüb

    Digər ölkələr
    00:26

    Cənubi Afrikada binanın çökməsi nəticəsində 3 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:52

    Sabah Bakının bir çox ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    23:44

    ABŞ-də iki helikopter havada toqquşub, ölən var

    Digər ölkələr
    23:15

    İsveçdə çovğun 3 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    23:03
    Foto

    "Azərbaycan dili" platformasının təqdimat mərasimi keçirilib

    Elm və təhsil
    22:46

    Ermənistanda TRIPP üzrə tikintinin başlayacağı tarix açıqlanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti