Yol qəzası Heydər Əliyev prospektində sıxlığa səbəb olub
Hadisə
- 29 dekabr, 2025
- 00:53
Nərimanov rayonu, Heydər Əliyev prospektində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, qəza səbəbindən "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində sıxlıq yaranıb.
Hazırda polis əməkdaşları tərəfindən sıxlığın aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görülür.
