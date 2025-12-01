ДТП на проспекте Гейдара Алиева привело к затору
Происшествия
29 декабря, 2025
- 00:58
На проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе Баку дорожно-транспортное происшествие спровоцировало затор.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ).
Согласно информации, в настоящее время на проспекте в направлении станции метро "Кёроглу" затруднено движение транспорта.
"Сотрудники полиции на месте происшествия принимают меры по устранению затора", - указали в ведомстве.
22:32