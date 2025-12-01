Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ДТП на проспекте Гейдара Алиева привело к затору

    Происшествия
    • 29 декабря, 2025
    • 00:58
    ДТП на проспекте Гейдара Алиева привело к затору

    На проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе Баку дорожно-транспортное происшествие спровоцировало затор.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ).

    Согласно информации, в настоящее время на проспекте в направлении станции метро "Кёроглу" затруднено движение транспорта.

    "Сотрудники полиции на месте происшествия принимают меры по устранению затора", - указали в ведомстве.

    ДТП проспект Гейдара Алиева заторы ситуация на дорогах
    Фото
    Лента новостей