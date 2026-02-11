Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Трамп о встрече с Нетаньяху: Я настоял на продолжении переговоров с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил о том, что никаких договоренностей с Израилем по итогам встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Белом доме достигнуто не было.

    Как передает Report, он прокомментировал итоги переговоров в соцсети Truth Social.

    "Я завершил встречу с премьер-министром Израиля Нетаньяху и его представителями. Это была очень хорошая встреча, впечатляющие отношения между нашими двумя странами продолжаются. Ничего определенного достигнуто не было, кроме того, что я настоял на продолжении переговоров с Ираном, чтобы посмотреть, можно ли заключить сделку", - отметил Трамп.

    По словам американского лидера, он допустил вероятность сделки и убедил собеседника, что это будет более предпочтительным вариантом. "Если нет, нам просто придется посмотреть, каким будет исход. В прошлый раз Иран решил, что ему лучше не заключать сделку, и они были поражены в рамках операции "Полуночный молот" - это не пошло им на пользу. Надеюсь, на этот раз они будут более разумными и ответственными", - подчеркнул Трамп.

    Помимо этого, стороны обсудили огромный прогресс, достигнутый в Газе и в регионе в целом. "На Ближнем Востоке действительно наступил МИР", - подытожил глава Вашингтонской администрации.

    ABŞ İranla danışıqların davam etdirilməsində israrlıdır
