    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Tramp Zelenski ilə görüşdə: Bu ya bitəcək, ya da çox uzun müddət davam edəcək

    Digər ölkələr
    28 dekabr, 2025
    22:59
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Florida ştatındakı Mar-a-Laqo iqamətgahında Ukrayna lideri Volodimir Zelenskini qəbul edib.

    "Report"un məlumatına görə, Ağ Ev rəhbəri jurnalistlərlə qısa söhbətində bildirib ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi "çox tez" bitə bilər.

    O qeyd edib ki, Avropa ölkələri müharibə başa çatdıqdan sonra Ukraynada sülhün qorunmasında əhəmiyyətli dərəcədə iştirak edəcəklər.

    Eyni zamanda ABŞ prezidenti hesab edib ki, hər iki tərəf sülh istəyir və razılaşmalar son mərhələdədir: "Biz danışıqların son mərhələsindəyik. Bu ya bitəcək, ya da çox uzun müddət davam edəcək", - Tramp bildirib.

    Donald Tramp Volodimir Zelenski Ukrayna
