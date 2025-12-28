Во Флориде началась встреча Трампа и Зеленского
Другие страны
- 28 декабря, 2025
- 22:56
Президент США Дональд Трамп принял в своей резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида, украинского лидера Владимира Зеленского.
Как сообщает Report, глава Белого дома заявил в краткой беседе с журналистами, что российско-украинская война может завершиться "очень быстро".
Он отметил, что страны Европы будут в значительной степени вовлечены в поддержание мира в Украине после завершения войны.
При этом президент США посчитал, что обе стороны хотят мира и договоренности находятся на финальной стадии.
"Мы находимся на заключительном этапе переговоров. Это либо закончится, либо будет продолжаться очень долго", - сказал Трамп.
