    Во Флориде началась встреча Трампа и Зеленского

    • 28 декабря, 2025
    • 22:56
    Во Флориде началась встреча Трампа и Зеленского

    Президент США Дональд Трамп принял в своей резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида, украинского лидера Владимира Зеленского.

    Как сообщает Report, глава Белого дома заявил в краткой беседе с журналистами, что российско-украинская война может завершиться "очень быстро".

    Он отметил, что страны Европы будут в значительной степени вовлечены в поддержание мира в Украине после завершения войны.

    При этом президент США посчитал, что обе стороны хотят мира и договоренности находятся на финальной стадии.

    "Мы находимся на заключительном этапе переговоров. Это либо закончится, либо будет продолжаться очень долго", - сказал Трамп.

    Tramp Zelenski ilə görüşdə: Bu ya bitəcək, ya da çox uzun müddət davam edəcək

