Во Флориде началась встреча Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп принял в своей резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида, украинского лидера Владимира Зеленского.

Как сообщает Report, глава Белого дома заявил в краткой беседе с журналистами, что российско-украинская война может завершиться "очень быстро".

Он отметил, что страны Европы будут в значительной степени вовлечены в поддержание мира в Украине после завершения войны.

При этом президент США посчитал, что обе стороны хотят мира и договоренности находятся на финальной стадии.

"Мы находимся на заключительном этапе переговоров. Это либо закончится, либо будет продолжаться очень долго", - сказал Трамп.