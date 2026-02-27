İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    AMB: İnvestorların hüquqları daha etibarlı qorunacaq

    Maliyyə
    • 27 fevral, 2026
    • 16:24
    AMB: İnvestorların hüquqları daha etibarlı qorunacaq

    Azərbaycanda kredit reytinq agentliklərinin yaradılması kapital bazarlarının inkişafına və investor hüquqlarının daha etibarlı qorunmasına töhfə verəcək.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Maliyyə sektorunun inkişafı şöbəsinin rəisi Nərgiz Şirəliyeva bildirib.

    Onun sözlərinə görə, yeni mexanizmin tətbiqi ilə kapital bazarlarının dərinləşməsi, investisiya mühitində şəffaflığın artması və investorların hüquqlarının daha güclü şəkildə qorunması təmin ediləcək.

    "Bu təşəbbüs çərçivəsində AMB kredit risklərinin qiymətləndirilməsini institusional mərhələyə keçirir. Bu isə risklərin vahid və standart metodologiya əsasında ölçülməsinə, kredit qərarlarında obyektivliyin artmasına və maliyyə sektorunda dayanıqlığın güclənməsinə xidmət edəcək", - deyə şöbə rəisi qeyd edib.

    Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

    Mərkəzi Bank Nərgiz Şirəliyeva kapital bazarları investor kredit reytinq agentlikləri

    Son xəbərlər

    17:15

    UEFA Konfrans Liqası: 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb, Türkiyə klubunun rəqibi bəlli olub

    Futbol
    17:12

    Sosial şəbəkələrdə qeydiyyat zamanı yaş məhdudiyyətinin tətbiqi üçün normativ hüquqi aktlar hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    17:12

    Təhsil proqramlarına kibertəhlükəsizliklə bağlı davranış mövzuları daxil ediləcək

    Daxili siyasət
    17:11

    Saşa İliç buraxılan bəsit qollara görə təəccüblənib

    Futbol
    17:09

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Nizamnaməsi"nə yeni yarımbənd əlavə olunub

    Daxili siyasət
    17:07

    Deputat: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusi turizm kompleksi yaradılmalıdır"

    Turizm
    17:07

    İlham Əliyev uşaqların rəqəmsal mühitdə zərərli məzmundan qorunması barədə Sərəncam imzalayıb

    Daxili siyasət
    17:05

    "Qarabağ"ın futbolçusu Kamilo Duran zədəsini sağaldıb və məşqlərə qayıdır

    Futbol
    17:02

    Assosiasiya: Turizm xidmətləri üçün minimum haqq müəyyən edilməlidir

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti