    UEFA Avropa Liqası: 1/8 finalda qarşılaşacaq komandalar bəlli olub

    Futbol
    • 27 fevral, 2026
    • 16:17
    UEFA Avropa Liqası: 1/8 finalda qarşılaşacaq komandalar bəlli olub

    UEFA Avropa Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb.

    "Report"un məlumatına görə, tədbir UEFA-nın İsveçrənin Nyon şəhərindəki mənzil-qərargahında baş tutub.

    Püşkatma nəticəsində 1/8 finalda üz-üz gələcək komandalar müəyyənləşib:

    "Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Braqa" (Portuqaliya)

    "Genk" (Belçika) - "Frayburq" (Almaniya)

    "Ştutqart" (Almaniya) - "Portu" (Portuqaliya)

    "Bolonya" (İtaliya) - "Roma" (İtaliya)

    "Panatinaikos" (Yunanıstan) - "Betis" (İspaniya)

    "Selta" (İspaniya) - "Lion" (Fransa)

    "Nottinqem Forest" (İngiltərə) - "Midtyullann" (Danimarka)

    "Lill" (Fransa) - "Aston Villa" (İngiltərə)

    Qeyd edək ki, bu raundun matçları martın 12-si və 19-da keçiriləcək.

