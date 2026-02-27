UEFA Avropa Liqası: 1/8 finalda qarşılaşacaq komandalar bəlli olub
Futbol
- 27 fevral, 2026
- 16:17
UEFA Avropa Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb.
"Report"un məlumatına görə, tədbir UEFA-nın İsveçrənin Nyon şəhərindəki mənzil-qərargahında baş tutub.
Püşkatma nəticəsində 1/8 finalda üz-üz gələcək komandalar müəyyənləşib:
"Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Braqa" (Portuqaliya)
"Genk" (Belçika) - "Frayburq" (Almaniya)
"Ştutqart" (Almaniya) - "Portu" (Portuqaliya)
"Bolonya" (İtaliya) - "Roma" (İtaliya)
"Panatinaikos" (Yunanıstan) - "Betis" (İspaniya)
"Selta" (İspaniya) - "Lion" (Fransa)
"Nottinqem Forest" (İngiltərə) - "Midtyullann" (Danimarka)
"Lill" (Fransa) - "Aston Villa" (İngiltərə)
Qeyd edək ki, bu raundun matçları martın 12-si və 19-da keçiriləcək.
