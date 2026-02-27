İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    "Kəpəz" Premyer Liqanın XXII turunda "Sumqayıt"a böyük hesabla qalib gəlib

    Futbol
    • 27 fevral, 2026
    • 16:23
    Kəpəz Premyer Liqanın XXII turunda Sumqayıta böyük hesabla qalib gəlib

    "Kəpəz" Misli Premyer Liqasının XXII turunda "Sumqayıt"ı məğlub edib.

    "Report" xəbər verir ki, Yevlax şəhər stadionunda gerçəkləşən qarşılaşma Gəncə təmsilçisinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qolları 2-ci dəqiqədə Ryonosuke Ohori, 19 və 40-cı (p) dəqiqələrdə isə Luis Paçu vurublar.

    "Gənclik şəhəri" təmsilçisi qarşılaşmanı 10 nəfərlə başa vurub. 62-ci dəqiqədə Nikola Ninkoviç ikinci sarı vərəqənin ardından qırmızı vərəqə ilə cəzalandırılaraq komandasını azlıqda qoyub.

    "Kəpəz" 16 xalla turnir cədvəlində 10-cu sıraya yüksəlib. "Sumqayıt" isə 31 xalla altıncıdır.

    Tura martın 1-də yekun vurulacaq.

    Premyer Liqa Ryonosuke Ohori XXII tur

