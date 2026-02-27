"Kəpəz" Premyer Liqanın XXII turunda "Sumqayıt"a böyük hesabla qalib gəlib
Futbol
- 27 fevral, 2026
- 16:23
"Kəpəz" Misli Premyer Liqasının XXII turunda "Sumqayıt"ı məğlub edib.
"Report" xəbər verir ki, Yevlax şəhər stadionunda gerçəkləşən qarşılaşma Gəncə təmsilçisinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qolları 2-ci dəqiqədə Ryonosuke Ohori, 19 və 40-cı (p) dəqiqələrdə isə Luis Paçu vurublar.
"Gənclik şəhəri" təmsilçisi qarşılaşmanı 10 nəfərlə başa vurub. 62-ci dəqiqədə Nikola Ninkoviç ikinci sarı vərəqənin ardından qırmızı vərəqə ilə cəzalandırılaraq komandasını azlıqda qoyub.
"Kəpəz" 16 xalla turnir cədvəlində 10-cu sıraya yüksəlib. "Sumqayıt" isə 31 xalla altıncıdır.
Tura martın 1-də yekun vurulacaq.
