    Milli Məclis
    • 27 fevral, 2026
    • 12:50
    Milli Məclisin növbəti plenar iclası martın 3-də keçiriləcək

    Milli Məclisin yaz sessiyası üzrə növbəti plenar iclası martın 3-də keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə spiker Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasının yekununda bildirib.

    O qeyd edib ki, növbəti plenar iclasın gündəliyi haqqında əlavə məlumat veriləcək.

    Plenar iclas Sahibə Qafarova Milli Məclis
    Очередное пленарное заседание весенней сессии ММ состоится 3 марта

