Milli Məclisin növbəti plenar iclası martın 3-də keçiriləcək
Milli Məclis
- 27 fevral, 2026
- 12:50
Milli Məclisin yaz sessiyası üzrə növbəti plenar iclası martın 3-də keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə spiker Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasının yekununda bildirib.
O qeyd edib ki, növbəti plenar iclasın gündəliyi haqqında əlavə məlumat veriləcək.
