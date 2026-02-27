Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Очередное пленарное заседание весенней сессии ММ состоится 3 марта

    Милли Меджлис
    • 27 февраля, 2026
    • 13:08
    Очередное пленарное заседание весенней сессии ММ состоится 3 марта

    Очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса состоится 3 марта.

    Как сообщает Report, об этом заявила спикер Сахиба Гафарова по итогам сегодняшнего пленарного заседания парламента.

    Она отметила, что дополнительная информация о повестке очередного пленарного заседания будет предоставлена позже.

    Милли Меджлис Сахиба Гафарова Пленарное заседание парламент
    Milli Məclisin növbəti plenar iclası martın 3-də keçiriləcək

    Последние новости

    13:33

    Азербайджан и Эфиопия будут сотрудничать в оборонной сфере

    Внешняя политика
    13:30

    Шахбаз Шариф совершит визит в РФ в начале марта

    Другие страны
    13:30

    Состоялась встреча первых леди Азербайджана и Эфиопии

    Внешняя политика
    13:27

    Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает

    Другие страны
    13:25

    Азербайджан и Эфиопия будут сотрудничать в рамках COP32

    Внешняя политика
    13:19

    Генпрокуратура Казахстана начала проверку связей экс-чиновников с Эпштейном

    В регионе
    13:18

    Ильхам Алиев встретился с премьером Эфиопии в расширенном составе, подписан ряд документов

    Внешняя политика
    13:15

    Генсек энергосовета Италии: Сотрудничество с Азербайджаном укрепляет безопасность энергопоставок

    Энергетика
    13:14

    Бирол Акгюн: Азербайджан — важный центр тюркского мира

    Наука и образование
    Лента новостей