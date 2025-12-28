ABŞ-də iki helikopter havada toqquşub, ölən var

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Digər ölkələr
    • 28 dekabr, 2025
    • 23:44
    ABŞ-də Nyu-Cersi ştatının Hammonton şəhərində iki helikopterin havada toqquşması nəticəsində ən azı bir nəfər ölüb.

    "Report" bu barədə yerli KİV-ə istinadən xəbər verir.

    Qeyd olunub ki, pilotlardan başqa təyyarədə heç kim olmayıb, onlardan biri ölüb, digəri isə ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb.

    Federal Aviasiya Administrasiyası "Enstrom F-28A" və "Enstrom 280C" helikopterlərinin Hammonton hava limanı üzərində toqquşduğunu bildirib. Səlahiyyətlilər hadisənin səbəblərini araşdırır.

    Helikopter qəzası ABŞ
