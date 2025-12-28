В Нью-Джерси в воздухе столкнулись вертолеты, погиб по меньшей мере один человек
- 28 декабря, 2025
- 23:39
В городе Хаммонтоне, штат Нью-Джерси, в воздухе столкнулись два вертолета, в результате чего погиб по меньшей мере один человек.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.
Согласно информации, в летательных аппаратах кроме пилотов никого не было, один из них скончался, другого в тяжелом состоянии доставили в больницу.
В Федеральном управлении гражданской авиации сообщили, что столкнулись вертолеты Enstrom F-28A и Enstrom 280C над муниципальным аэропортом Хаммонтона.
Власти расследуют причины инцидента.
