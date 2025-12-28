Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Нью-Джерси в воздухе столкнулись вертолеты, погиб по меньшей мере один человек

    Другие страны
    28 декабря, 2025
    23:39
    В Нью-Джерси в воздухе столкнулись вертолеты, погиб по меньшей мере один человек

    В городе Хаммонтоне, штат Нью-Джерси, в воздухе столкнулись два вертолета, в результате чего погиб по меньшей мере один человек.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

    Согласно информации, в летательных аппаратах кроме пилотов никого не было, один из них скончался, другого в тяжелом состоянии доставили в больницу.

    В Федеральном управлении гражданской авиации сообщили, что столкнулись вертолеты Enstrom F-28A и Enstrom 280C над муниципальным аэропортом Хаммонтона.

    Власти расследуют причины инцидента.

    столкновение вертолеты Нью-Джерси
    ABŞ-də iki helikopter havada toqquşub, ölən var

