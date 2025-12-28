İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 29 dekabr, 2025
    • 00:26
    Cənubi Afrikada binanın çökməsi nəticəsində 3 nəfər ölüb

    Cənubi Afrikanın Yohannesburq şəhərində binanın çökməsi nəticəsində biri uşaq olmaqla 3 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sinxua" agentliyi yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat yayıb.

    Yohannesburq fövqəladə halların idarə olunması xidməti çökmə zamanı binanın içərisində 6 nəfərin olduğunu, onlardan 3-nün dağıntılar altında qaldığını bildirib.

    Bir yaşlı uşaq və iki yetkin qadın daha sonra aldıqları xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Qalan 3 nəfər isə xəstəxanaya çatdırılsa da, onların vəziyyəti hələ də açıqlanmayıb.

    Səlahiyyətlilər dağıntının səbəbləri ilə bağlı araşdırmalara başlayıb.

    В результате обрушения здания в ЮАР погибли три человека

