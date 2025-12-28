В результате обрушения здания в ЮАР погибли три человека
- 28 декабря, 2025
- 23:54
Три человека, включая ребенка, погибли в результате обрушения здания в Йоханнесбурге (ЮАР).
Как передает Report, об этом сообщает агентство на Xinhua со ссылкой на местные власти.
Служба экстренного реагирования Йоханнесбурга (JEMS) сообщила, что в момент обрушения внутри здания находились шесть человек, трое из которых оказались заблокированы под завалами. Годовалый ребенок и две взрослые женщины позже скончались от полученных травм.
Оставшиеся три человека были доставлены в больницу, информация об их состоянии пока не разглашается.
Власти начали расследование причин обрушения.
