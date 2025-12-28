В результате обрушения здания в ЮАР погибли три человека

Три человека, включая ребенка, погибли в результате обрушения здания в Йоханнесбурге (ЮАР).

Как передает Report, об этом сообщает агентство на Xinhua со ссылкой на местные власти.

Служба экстренного реагирования Йоханнесбурга (JEMS) сообщила, что в момент обрушения внутри здания находились шесть человек, трое из которых оказались заблокированы под завалами. Годовалый ребенок и две взрослые женщины позже скончались от полученных травм.

Оставшиеся три человека были доставлены в больницу, информация об их состоянии пока не разглашается.

Власти начали расследование причин обрушения.