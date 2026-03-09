İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    • 09 mart, 2026
    • 07:07
    Qətərin Silahlı Qüvvələri ölkəni hədəfə alan raketləri zərərsizləşdirib

    Qətərin Silahlı Qüvvələri raket hücumunu dəf edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidməti xəbər yayıb.

    "Qətər Dövlətinin Müdafiə Nazirliyi Silahlı Qüvvələrin ölkəni hədəf alan raketləri tutduğunu bildirir", - bəyanatda deyilir.

    Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İsraildəki obyektlərə hücum edərək, genişmiqyaslı cavab əməliyyatı başladığını açıqlayıb. Həmçinin ABŞ-nin Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektləri də zərbələrə məruz qalıb.

    Qətərin Silahlı Qüvvələri Raket Müdafiə Nazirliyi
    Вооруженные силы Катара перехватили ракеты, нацеленные на страну

