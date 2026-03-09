Вооруженные силы Катара перехватили ракеты, нацеленные на страну
Другие страны
- 09 марта, 2026
- 05:59
Вооруженные силы Катара отразили ракетный удар.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.
"Министерство обороны Государства Катар сообщает, что вооруженные силы перехватили ракеты, нацеленные на страну", - говорится в сообщении.
