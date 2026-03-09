Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Вооруженные силы Катара перехватили ракеты, нацеленные на страну

    Другие страны
    • 09 марта, 2026
    • 05:59
    Вооруженные силы Катара перехватили ракеты, нацеленные на страну

    Вооруженные силы Катара отразили ракетный удар.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

    "Министерство обороны Государства Катар сообщает, что вооруженные силы перехватили ракеты, нацеленные на страну", - говорится в сообщении.

    Qətərin Silahlı Qüvvələri ölkəni hədəfə alan raketləri zərərsizləşdirib
