İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Sabah Bakının bir çox ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    • 28 dekabr, 2025
    • 23:52
    Sabah Bakının bir çox ərazilərində qaz olmayacaq

    Sabah Bakının bir çox ərazilərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, 29.12.2025-ci il tarixdə saat 10:00-dan etibarən Səbail rayonu üzrə Badamdar şosesinin, 3-cü yaşayış massivinin, Şərq, T. Məmmadov S. Məmmədov, Ə. Nəzərov, N. Paşayev, C.Hasilov, Lomonosov, Çerniyakov, Dağlıq, G. Əliyev və A. İsmayılov küçələrinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    Bundan başqa, Nəsimi, Yasamal rayonları üzrə isə M. Əliyev, İ. Səfərli, T. Xəlilbəyli, M. İbrahimov, D. Əliyeva, Vidadi, Ə. Quliyev, H. Aslanov küçələrinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    Azəriqaz Bakı
    В Баку возникнут локальные перебои в газоснабжении

    Son xəbərlər

    23:52

    Sabah Bakının bir çox ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    23:44

    ABŞ-də iki helikopter havada toqquşub, ölən var

    Digər ölkələr
    23:15

    İsveçdə çovğun 3 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    23:03
    Foto

    "Azərbaycan dili" platformasının təqdimat mərasimi keçirilib

    Elm və təhsil
    22:59

    Tramp Zelenski ilə görüşdə: Bu ya bitəcək, ya da çox uzun müddət davam edəcək

    Digər ölkələr
    22:46

    Ermənistanda TRIPP üzrə tikintinin başlayacağı tarix açıqlanıb

    Region
    22:35

    Mirzoyan: Azərbaycan benzinini almaq Ermənistan vətəndaşları üçün çox sərfəlidir

    Region
    22:35

    "Al Hadath": Latakiyada 100-dən çox iğtişaşçı saxlanılıb

    Digər ölkələr
    22:20

    Putinlə Trampın danışığının təfərrüatları açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti