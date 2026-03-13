İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Azərbaycanda ötən il 153 kilometrdən çox dəmir yolu xətti təmir edilib

    İnfrastruktur
    • 13 mart, 2026
    • 11:42
    Azərbaycanda ötən il 153 kilometrdən çox dəmir yolu xətti təmir edilib

    Ötən il "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə məxsus 153,3 kilometr dəmir yolu xətti təmir olunub.

    "Report" bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il fəaliyyəti haqqında icmal hesabata istinadən xəbər verir.

    Sənədə əsasən, il ərzində dəmir yolu infrastrukturunun saxlanması üzrə 83,7 kilometr yol, müxtəlif tipli 861 ədəd vaqon əsaslı təmir, 2 099 vaqon, 1 826 ədəd lokomotiv (elektrovozlar üzrə 879, teplovozlar üzrə 947) müxtəlif növ təmir edilib.

    2025-ci ildə Azərbaycana gətirilən 4 ədəd elektrik qatarlarının sınaq yürüşləri başa çatdırılaraq istismara verilib, vaqon parkının genişləndirilməsi və modernləşdirilməsi məqsədilə daxili investisiya hesabına 300 ədəd yeni vaqon alınıb.

