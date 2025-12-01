Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Баку возникнут локальные перебои в газоснабжении

    Энергетика
    • 29 декабря, 2025
    • 00:21
    В Баку возникнут локальные перебои в газоснабжении

    В Баку сегодня возникнут локальные перебои в газоснабжении.

    Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

    Согласно информации, ограничения с 10:00 понедельника затронут абонентов на Бадамдарском шоссе, 3-м жилом массиве, улицах Шарг, Т. Мамедова, С. Мамедова, А. Назарова, Н. Пашаева, Дж. Хасилова, Ломоносова, Черниякова, Даглыг, Г. Алиева и А. Исмаилова.

    Кроме того, в Насиминском и Ясамальском районах будет приостановлено газоснабжение потребителей на улицах М. Алиева, И. Сафарли, Т. Халилбейли, М. Ибрагимова, Д. Алиевой, Видади, А. Гулиева, А. Асланова.

    Лента новостей