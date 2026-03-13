İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    İranda "Müqəddəs Qüds" günü ilə bağlı yürüş keçirilir

    Region
    • 13 mart, 2026
    • 11:45
    İranda Müqəddəs Qüds günü ilə bağlı yürüş keçirilir

    İranda "Müqəddəs Qüds" günü ilə bağlı yürüş keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran mediası məlumat yayıb.

    Xatırladaq ki, "Müqəddəs Qüds" günü hər il Ramazan ayının sonuncu cümə günü keçirilir.

    Onun təşəbbüskarı İslam Respublikasının banisi ayətullah Ruhulla Xomeyni olub. Tədbirin hədəfi Fələstin xalqı ilə həmrəliyi nümayiş etdirməkdir. "Müqəddəs Qüds" günü 1979-cu il fevral inqilabından sonra hər il keçirilir.

    İnsanlar küçələrə çıxır, Fələstin xalqına dəstək ifadə edir, ABŞ və İsrailə qarşı şüarlar söyləyirlər.

    Fələstin xalqına dəstək

