İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Nadir Nəbiyev: "Şəfa" rəhbərliyi tək kluba yox, Azərbaycan futboluna xeyir verməyi düşünür"

    Futbol
    • 13 mart, 2026
    • 11:46
    Nadir Nəbiyev: Şəfa rəhbərliyi tək kluba yox, Azərbaycan futboluna xeyir verməyi düşünür

    "Şəfa" rəhbərliyi tək kluba yox, Azərbaycan futboluna xeyir verməyi düşünür.

    Bunu "Report"a açıqlamasında I Liqa təmsilçisi "Şəfa" Futbol Klubunun akademiya rəhbəri vəzifəsinə təyin olunan Nadir Nəbiyev deyib.

    Mütəxəssis təyinatı barədə danışıb:

    "Şəfa" rəhbərliyi ilə görüşümüz oldu və razılaşdıq. İlkin danışıqlarda futbola aid olan düşüncələrimiz üst-üstə düşdü və anladım ki, onlar tək "Şəfa"ya yox, Azərbaycan futboluna xeyir vermək istəyirlər. Bu işləri görmək üçün də uşaq futbolundan başlamaq istəyirlər. Etimad göstərdilər, mən də bu məsuliyyəti üzərimə götürdüm. "Şəfa" gələcək vəd edən və perspektivli klubdur. Düşünürəm ki, bu klubun akademiyasında istedadlı futbolçular yetişəcək".

    Nadir Nəbiyev Qərb Regional Futbol Federasiyasının prezidenti vəzifəsində qalacağını da bildirib.

    Nadir Nəbiyev Şəfa FK Qərb Regional Futbol Federasiyası

    Son xəbərlər

    12:03

    Tərtərdə qadın doğuş zamanı ölüb

    Hadisə
    12:02
    Foto

    "Baku Steel Company" 2025-ci ildə ABŞ və Avropaya ixracını artırıb

    Biznes
    12:02

    Fərrux Mahmudov: "Bolqarıstana məğlubiyyət gələcək qələbələrin başlanğıcıdır"

    Komanda
    12:00

    Azərbaycan xırdabuynuzlu heyvanların taunu xəstəliyindən azad ölkə statusu alıb

    Sağlamlıq
    11:58

    İraqda qəzaya uğrayan ABŞ təyyarəsinin göyərtəsində 5 nəfər olub – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:49

    Hörmüz boğazının bağlanması Fars körfəzi ölkələrinə 15,1 milyard dollar zərər vurub

    Energetika
    11:47

    Azərbaycanda ötən il qeyri-neft ÜDM-nin 13%-i nəqliyyat-logistika və İKT sektorlarının payına düşüb

    İnfrastruktur
    11:46

    Nadir Nəbiyev: "Şəfa" rəhbərliyi tək kluba yox, Azərbaycan futboluna xeyir verməyi düşünür"

    Futbol
    11:46

    Azərbaycanda ötən il istehlaka yararsız 270 ton məhsul məhv edilib

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti