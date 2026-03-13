İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Lu Mey: Çin Azərbaycanın üçüncü ən böyük ticarət tərəfdaşıdır

    Biznes
    • 13 mart, 2026
    • 11:43
    Lu Mey: Çin Azərbaycanın üçüncü ən böyük ticarət tərəfdaşıdır

    2026-cı ilin yanvarında Çin və Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi 420 milyon ABŞ dollarına çatıb və nəticədə Pekin Azərbaycanın üçüncü ən böyük ticarət tərəfdaşı olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Çinin Azərbaycandakı səfiri Lu Mey brifinqdə bildirib.

    "İkitərəfli əlaqələrin səviyyəsinin yüksəlməsi sayəsində ölkələrimiz arasında iqtisadi və ticarət əməkdaşlığı nəzərəçarpacaq və dinamik artım nümayiş etdirir. Çinlə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi 2024-cü illə müqayisədə 2025-ci ildə 30,2 % artaraq 4,87 milyard ABŞ dollarına çatıb və bu, ardıcıl olaraq üçüncü dəfə əldə olunmuş rekord göstəricidir. 2026-cı ilin yanvarında Çin və Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsinin 420 milyon ABŞ dollarına çatması nəticəsində Çin ilk dəfə Azərbaycanın üçüncü ən böyük ticarət tərəfdaşı olub", - səfir qeyd edib.

    Xəbər yenilənir...

    Lu Mey
    Лу Мэй: Товарооборот между Китаем и Азербайджаном в январе достиг $420 млн
    Lu Mei: China-Azerbaijan trade reached $420M in January

    Son xəbərlər

    12:00

    Azərbaycanın xırdabuynuzlu heyvanların taunu xəstəliyindən azad ölkə statusu alıb

    Digər
    11:58

    İraqda qəzaya uğrayan ABŞ təyyarəsinin göyərtəsində 5 nəfər olub – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:49

    Hörmüz boğazının bağlanması Fars körfəzi ölkələrinə 15,1 milyard dollar zərər vurub

    Energetika
    11:47

    Azərbaycanda ötən il qeyri-neft ÜDM-nin 13%-i nəqliyyat-logistika və İKT sektorlarının payına düşüb

    İnfrastruktur
    11:46

    Nadir Nəbiyev: "Şəfa" rəhbərliyi tək kluba yox, Azərbaycan futboluna xeyir verməyi düşünür"

    Futbol
    11:46

    Azərbaycanda ötən il istehlaka yararsız 270 ton məhsul məhv edilib

    ASK
    11:45

    İranda "Müqəddəs Qüds" günü ilə bağlı yürüş keçirilir

    Region
    11:44

    İşğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə ötən il 63 şəhərsalma layihəsi təsdiqlənib

    İnfrastruktur
    11:43

    Lu Mey: Çin Azərbaycanın üçüncü ən böyük ticarət tərəfdaşıdır

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti