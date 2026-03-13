Лу Мэй: Товарооборот между Китаем и Азербайджаном в январе достиг $420 млн

Товарооборот между Китаем и Азербайджаном в январе 2026 года достиг $420 млн, что сделало страну третьим по величине торговым партнером Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на брифинге.

"С повышением уровня двусторонних связей экономическое и торговое сотрудничество между странами демонстрирует заметный и энергичный рост. Двусторонний товарооборот между Китаем и Азербайджаном в 2025 году достиг $4,87 млрд, увеличившись на 30,2% по сравнению с предыдущим годом, и в третий раз подряд побил рекорд. В январе 2026 года товарооборот между Китаем и Азербайджаном достиг $420 млн, впервые сделав Китай третьим по величине торговым партнером Азербайджана", - сказала посол.

По ее словам, между двумя странами не только стремительно вырос товарооборот, но и значительно улучшились качество и уровень практического сотрудничества.

"Китайские компании активно реализуют проекты в Азербайджане в сферах возобновляемой энергетики, автомобилестроения, информационных и коммуникационных технологий, а также производства строительных материалов. Китай и Азербайджан совместно продвигают высококачественное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс - один путь", - добавила Лу Мэй.

Она также напомнила, что принимала участие 8 января на церемонии открытия ветряной электростанции "Хызы-Абшерон", построенной китайской компанией:

"Это крупнейший ветроэнергетический проект на Южном Кавказе, который, как ожидается, обеспечит электроэнергией более 300 тыс. семей и сократит выбросы углекислого газа на 400 тыс. тонн, внесет значительный вклад в устойчивое развитие Азербайджана и региона. Как отметил президент Ильхам Алиев в интервью местным СМИ в начале года, прагматичное сотрудничество с Китаем было стратегическим решением Азербайджана, и профессионализм, качество и быстрота исполнения проектов подтверждают правильность этого выбора", - отметила посол.

По словам дипломата, прагматическое сотрудничество между Китаем и Азербайджаном в перспективе обладает огромным потенциалом и широкими возможностями для дальнейшего развития и модернизации.