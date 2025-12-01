Surinamda arvadı ilə mübahisə edən kişi 9 nəfəri bıçaqla öldürüb
Digər ölkələr
- 29 dekabr, 2025
- 00:35
Surinamın Rişelye şəhərində beşi uşaq olmaqla azı doqquz nəfər bıçaq xəsarətlərindən ölüb.
Bu barədə "Report" "Associated Press"ə istinadən xəbər verir.
Yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə, 43 yaşlı kişi həyat yoldaşı ilə mübahisə etdikdən sonra uşaqlarına, daha sonra isə qonşularına bıçaqla hücum edib.
Şübhəli şəxs hadisə yerinə gələn polis əməkdaşlarına da hücum etməyə cəhd edib və həbs olunarkən yaralanıb.
Rişelye polisi daha bir uşaq və bir yetkinin ağır yaralandığını və onların paytaxt Paramaribodakı xəstəxanada müalicə olunduğunu bildirib.
Son xəbərlər
01:13
Tramp ilə Zelenski arasında danışıqlar başa çatıb - YenilənibDigər ölkələr
00:53
Foto
Yol qəzası Heydər Əliyev prospektində sıxlığa səbəb olubHadisə
00:35
Surinamda arvadı ilə mübahisə edən kişi 9 nəfəri bıçaqla öldürübDigər ölkələr
00:26
Cənubi Afrikada binanın çökməsi nəticəsində 3 nəfər ölübDigər ölkələr
23:52
Sabah Bakının bir çox ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
23:44
ABŞ-də iki helikopter havada toqquşub, ölən varDigər ölkələr
23:15
İsveçdə çovğun 3 nəfərin ölümünə səbəb olubDigər ölkələr
23:03
Foto
"Azərbaycan dili" platformasının təqdimat mərasimi keçirilibElm və təhsil
22:46