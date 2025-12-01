İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Surinamda arvadı ilə mübahisə edən kişi 9 nəfəri bıçaqla öldürüb

    Digər ölkələr
    • 29 dekabr, 2025
    • 00:35
    Surinamda arvadı ilə mübahisə edən kişi 9 nəfəri bıçaqla öldürüb

    Surinamın Rişelye şəhərində beşi uşaq olmaqla azı doqquz nəfər bıçaq xəsarətlərindən ölüb.

    Bu barədə "Report" "Associated Press"ə istinadən xəbər verir.

    Yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə, 43 yaşlı kişi həyat yoldaşı ilə mübahisə etdikdən sonra uşaqlarına, daha sonra isə qonşularına bıçaqla hücum edib.

    Şübhəli şəxs hadisə yerinə gələn polis əməkdaşlarına da hücum etməyə cəhd edib və həbs olunarkən yaralanıb.

    Rişelye polisi daha bir uşaq və bir yetkinin ağır yaralandığını və onların paytaxt Paramaribodakı xəstəxanada müalicə olunduğunu bildirib.

    Surinam qətl bıçaqlanma
    В Суринаме мужчина с ножом убил девять человек

    Son xəbərlər

    01:13

    Tramp ilə Zelenski arasında danışıqlar başa çatıb - Yenilənib

    Digər ölkələr
    00:53
    Foto

    Yol qəzası Heydər Əliyev prospektində sıxlığa səbəb olub

    Hadisə
    00:35

    Surinamda arvadı ilə mübahisə edən kişi 9 nəfəri bıçaqla öldürüb

    Digər ölkələr
    00:26

    Cənubi Afrikada binanın çökməsi nəticəsində 3 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:52

    Sabah Bakının bir çox ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    23:44

    ABŞ-də iki helikopter havada toqquşub, ölən var

    Digər ölkələr
    23:15

    İsveçdə çovğun 3 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    23:03
    Foto

    "Azərbaycan dili" platformasının təqdimat mərasimi keçirilib

    Elm və təhsil
    22:46

    Ermənistanda TRIPP üzrə tikintinin başlayacağı tarix açıqlanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti