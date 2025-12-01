В Суринаме мужчина с ножом убил девять человек

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    По меньшей мере девять человек, в том числе пятеро детей, погибли от ножевых ранений в городе Ришелье.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

    По информации местных властей, 43-летний мужчина после ссоры с женой напал сначала на своих детей, а затем на соседей. Подозреваемый также совершил попытку нападения на прибывших на место происшествия полицейских и был ранен во время задержания.

    Полиция Ришелье сообщила, что еще один ребенок и взрослый получили серьезные травмы и находятся в больнице столицы страны Парамарибо.

    Surinamda arvadı ilə mübahisə edən kişi 9 nəfəri bıçaqla öldürüb

