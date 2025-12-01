В Суринаме мужчина с ножом убил девять человек
Другие страны
- 29 декабря, 2025
- 00:33
По меньшей мере девять человек, в том числе пятеро детей, погибли от ножевых ранений в городе Ришелье.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.
По информации местных властей, 43-летний мужчина после ссоры с женой напал сначала на своих детей, а затем на соседей. Подозреваемый также совершил попытку нападения на прибывших на место происшествия полицейских и был ранен во время задержания.
Полиция Ришелье сообщила, что еще один ребенок и взрослый получили серьезные травмы и находятся в больнице столицы страны Парамарибо.
