В Суринаме мужчина с ножом убил девять человек

По меньшей мере девять человек, в том числе пятеро детей, погибли от ножевых ранений в городе Ришелье.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

По информации местных властей, 43-летний мужчина после ссоры с женой напал сначала на своих детей, а затем на соседей. Подозреваемый также совершил попытку нападения на прибывших на место происшествия полицейских и был ранен во время задержания.

Полиция Ришелье сообщила, что еще один ребенок и взрослый получили серьезные травмы и находятся в больнице столицы страны Парамарибо.