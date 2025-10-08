В Афганистане ограничили доступ к Instagram, Facebook и Snapchat

Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 18:00
    В Афганистане доступ к соцсетям Instagram, Facebook и Snapchat был ограничен.

    Как передает Report, об этом сообщила служба мониторинга интернета NetBlocks в соцсетях.

    "Данные показывают, что социальные сети Instagram*, Facebook* и Snapchat теперь ограничены несколькими провайдерами в Афганистане, инцидент последовал за отключением телекоммуникаций на прошлой неделе", - сказано в сообщении.

    Ранее NetBlocks сообщила о полном отключении интернета в Афганистане на фоне мер, принимаемых талибами по "обеспечению соблюдения нравственности".

    Информация о восстановлении интернета появилась спустя несколько часов после того, как правящее в Афганистане движение "Талибан" опровергло заявления об общенациональном запрете интернета, сославшись на изношенную инфраструктуру как на причину отсутствия интернета.

    Лента новостей