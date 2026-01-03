Венесуэла закрыла границу с Бразилией после начала операции Соединенных Штатов.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава федеральной полиции Бразилии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена схвачены и вывезены из страны.