Вице-президент США: Трамп предлагал варианты урегулирования проблем с Венесуэлой

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп ранее предлагал несколько вариантов решения существующих проблем с Венесуэлой.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

"Президент предложил несколько вариантов решения проблемы, но на протяжении всего процесса предельно ясно дал понять: наркоторговля должна прекратиться, а украденная нефть должна быть возвращена Соединенным Штатам. Мадуро - последний, кто убедился, что президент Трамп говорит серьезно",- написал он.