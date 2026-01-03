Вице-президент США: Трамп предлагал варианты урегулирования проблем с Венесуэлой
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп ранее предлагал несколько вариантов решения существующих проблем с Венесуэлой.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.
"Президент предложил несколько вариантов решения проблемы, но на протяжении всего процесса предельно ясно дал понять: наркоторговля должна прекратиться, а украденная нефть должна быть возвращена Соединенным Штатам. Мадуро - последний, кто убедился, что президент Трамп говорит серьезно",- написал он.
